Mentre si avvicina la semifinale, cresce l'attesa per la decisione sulla presenza di Mariotto in giuria.

La situazione attuale di Guillermo Mariotto

Con l’avvicinarsi della semifinale di Ballando con le Stelle, il destino di Guillermo Mariotto rimane avvolto nel mistero. Negli ultimi giorni, si sono susseguite voci riguardanti un possibile allontanamento del noto stilista dalla giuria del programma. La Rai e Mariotto avrebbero avviato consultazioni, ma fino ad ora non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale riguardo alla sua presenza nella puntata di domani sera.

Le polemiche e le reazioni

Il clima di incertezza è ulteriormente alimentato dalle polemiche che hanno circondato l’ultima apparizione di Mariotto. Dopo l’esibizione di Amanda Lear, il giudice ha abbandonato lo studio in modo inaspettato, scatenando una serie di speculazioni. Alcuni sostengono che il suo gesto sia stato motivato da problemi di salute, mentre altri parlano di un’urgenza legata al suo lavoro come stilista. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei media, culminando con la consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, un gesto che Mariotto ha accolto con malumore, alimentando ulteriormente le polemiche.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha espresso la sua posizione riguardo alla situazione di Mariotto. In un’intervista, ha dichiarato di non essere a conoscenza della decisione finale e che scoprirà il destino del giudice insieme ai telespettatori durante la diretta. Nonostante le incertezze, Carlucci ha manifestato il suo desiderio di rivedere Mariotto in giuria, sottolineando però che la Rai ha delle regole da rispettare e che il comportamento del giudice nell’ultima puntata è stato considerato grave.

Un’attesa carica di tensione

Con meno di 24 ore alla semifinale, l’attesa cresce e i fan del programma si chiedono se Guillermo Mariotto sarà presente o meno. La situazione è delicata e le consultazioni tra il giudice e la Rai continuano, ma senza alcuna certezza. La diretta di domani sera si preannuncia ricca di suspense, non solo per le esibizioni dei concorrenti, ma anche per la possibile rivelazione sul futuro di Mariotto a Ballando con le Stelle.