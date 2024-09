L'Expo DiviNazione 24 si è svolto a Siracusa, in concomitanza con il G7 dell'Agricoltura, guidato brillantemente dal Ministro Lollobrigida. Si prevede che le esportazioni di prodotti agroalimentari quest'anno possano raggiungere i 70 miliardi di euro. Il capo del governo, Giorgia Meloni, ha visitato la città e partecipato all'evento, sostenendo l'iniziativa. Formatosi un momento di interazione con i cittadini, si è discusso della necessità di una diversa strategia per affrontare i disastri naturali, in vista di un cambiamento climatico accelerato. Inoltre, si è parlato del ruolo fondamentale dell’agricoltura nell’economia e delle necessarie strategie europee per far fronte alle sfide future. La giornata si è conclusa con un evento musicale e danzante.

L’industria dell’agroalimentare rappresenta una questione fondamentale per la gente. Questo è il motivo per il quale l’Expo DiviNazione 24, organizzato a Siracusa in occasione del G7 dell’Agricoltura, e precisamente sull’incantevole isola di Ortigia, è considerato un fenomeno grandioso. L’azione dell’esponente del governo, il ministro Lollobrigida, è stata definita brillante e ben concepita, in quanto ha saputo trasformare un evento esclusivo come il G7 in un’occasione aperta a tutti i cittadini. Se tutto andrà secondo le aspettative quest’anno, l’importo delle esportazioni di prodotti agroalimentari potrebbe raggiungere i 70 miliardi di euro. La capo del governo, Giorgia Meloni, ha visitato la città siciliana, ha fatto una sosta presso la Cattedrale dove si stava svolgendo un matrimonio, ha visitato la cappella dedicata a Santa Lucia che conserva l’effigie della santa e ha ricevuto un libro da regalare alla sua figlia. Successivamente, ha preso posto sul palco in compagnia del ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, per lodare l’iniziativa davanti a un tavolo colmo di prodotti italiani. Questa vicinanza sembra una sorta di sostegno ufficiale dopo un periodo di ipotetica solitudine del ministro, specie dopo la separazione da Arianna, la sorella della premier. Ipotesi quest’ultima scartata dallo stesso Lollobrigida, alla vigilia dell’Expo, durante varie interviste in cui, tra l’altro, ha evidenziato l’appoggio della premier e la fiducia riposta nell’iniziativa da 600 imprenditori. Sorrisi e relax accompagnavano l’entusiasmo di entrambi. Dopo la parte ufficiale, la premier si è immersa tra la gente ai 200 stand dell’Expo, scattando selfie, fotografandosi con le forze dell’ordine, indossando un cappello della Guardia Costiera davanti a una motovedetta e aiutando una signora a realizzare una foto ricordo, mostrandole come fare.

Durante un cammino esteso, c’è stato anche tempo per discutere dei 20 milioni di euro destinati alle “prime necessità” a seguito della recente alluvione in Emilia Romagna. “Critiche? Io mi dedico al mio lavoro”, risponde, mentre saluta e sorride agli abitanti del luogo. Il tema dei disastri naturali ha guadagnato molta attenzione nei dibattiti durante questi nove giorni ad Ortigia. È necessario adottare una strategia diversa rispetto al passato, afferma Lollobrigida ai giornalisti, esprimendo solidarietà alle persone colpite dall’alluvione. Da un lato, la siccità in Sicilia, dall’altro lato, un’altra alluvione in Emilia Romagna. “Sono situazioni drammatiche che si svolgono a breve distanza l’una dall’altra e richiedono da parte nostra una responsabilità maggiore rispetto al passato per sviluppare infrastrutture e strategie di risposta”, dichiara Lollobrigida. “Dobbiamo riconoscere che non si tratta di emergenze, ma di eventi ricorrenti derivanti dall’accelerazione del cambiamento climatico, per i quali è necessario progettare opere che possano attenuarne gli impatti”. Gli agricoltori e i pescatori sono i primi difensori dell’ambiente e ritengono la terra e il mare patrimoni preziosi. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, chiede di “affrontare queste catastrofi in modo strutturato, organico e strategico”. L’agricoltura, secondo Schifani, è il motore dell’economia. Il contesto europeo è in miglioramento, enfatizza Lollobrigida, “perché abbiamo persuaso, con l’Italia al timone, a cambiare direzione in Europa”, evidenzia Lollobrigida. “La presidente Meloni è riuscita il 21 marzo a far sì che i leader europei tornassero a discutere di agricoltura, insieme alla crisi mediorientale e all’invasione della Russia in Ucraina”.

La prima giornata si è conclusa sotto la supervisione del coreografo Giuliano Peparini, caratterizzata da una marcia ritmata dalla musica e dalla danza.