Il governo ha dato il suo approvazione al decreto riguardante i flussi migratori.

Il governo intende semplificare l'immigrazione regolare e adottare misure severe contro il caporalato e lo sfruttamento dei click day. È stato approvato un decreto flussi di 17 articoli per aggiornare le norme sull'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Nei prossimi tre anni, si prevede di regolarizzare 452.000 immigrati e non saranno accettate le richieste di assunzione da datori di lavoro che non hanno firmato il contratto di soggiorno nel triennio passato. Le domande devono essere presentate prima dei click day, organizzati in diverse fasi per categorie di lavoratori.