La direttiva del ministro dell’Interno

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha recentemente inviato una direttiva ai prefetti per evidenziare l’importanza di istituire, attraverso specifiche ordinanze, delle aree urbane in cui vietare la presenza di soggetti considerati pericolosi o con precedenti penali. Questa iniziativa, che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, mira a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, soprattutto in vista di eventi affollati come il Capodanno.

Applicazione delle zone rosse in diverse città

Secondo quanto comunicato dal Viminale, le nuove misure saranno attuate in diverse località, con particolare attenzione a stazioni ferroviarie, piazze di spaccio e aree della movida, dove si registra un’alta concentrazione di persone. A Milano, queste ordinanze saranno in vigore per il periodo di Capodanno e fino al 31 marzo, mentre Firenze e Bologna hanno già sperimentato questa strategia con risultati incoraggianti. Negli ultimi tre mesi, a Firenze e Bologna, sono stati 105 i soggetti allontanati su un totale di 14mila controlli effettuati.

Strategia per la sicurezza urbana

Il Viminale sottolinea che l’uso delle ‘zone rosse’ è parte di una strategia più ampia per garantire la sicurezza urbana e la fruibilità degli spazi pubblici. Queste ordinanze si rivelano particolarmente efficaci in contesti caratterizzati da fenomeni di criminalità diffusa e degrado. Le misure possono essere estese anche ad altre aree urbane dove si registrano frequentemente episodi di microcriminalità, violenza, vandalismo e abuso di alcol. In vista del Capodanno, l’implementazione delle ‘zone rosse’ rappresenta un ulteriore strumento per intensificare i controlli nelle aree più affollate, in concomitanza con eventi e manifestazioni pubbliche.