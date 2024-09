Il governo pone fine ai contrasti: si procede a pieno ritmo con il programma.

Durante l'ultimo pranzo di lavoro al Palazzo Chigi, i leader del centrodestra hanno discusso il bilancio e mostrato unità e solidarietà, sostenendo il piano dell'ex Premier Mario Draghi per un nuovo percorso dell'industria europea. Draghi sostiene che l'Europa deve evolvere per migliorare la produttività o affrontare un declino doloroso.

La solidarietà e l’unità sono state al centro dell’ultimo pranzo di lavoro tenutosi a Palazzo Chigi tra i leader del centrodestra, dove si è discusso il bilancio e si ha inviato un messaggio di coesione. Mentre si facevano queste considerazioni, Fratelli d’Italia e Forza Italia mostravano il loro supporto per il piano delineato dall’ex Premier Mario Draghi, che propone un nuovo percorso per l’industria europea, al fine di salvaguardare la sua competitività. Secondo Draghi, l’Europa deve evolvere per incrementare la sua produttività oppure rischia un declino doloroso.