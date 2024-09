Il gruppo completo di personaggi famosi e di tutti i danzatori per Ballando con le Stelle 2024.

Il gruppo completo di personaggi famosi e di tutti i danzatori per Ballando c...

Il gruppo di “Ballando con le stelle” è stato definitivamente stabilito. Composto da 13 celebrità e 13 danzatori, il duo di Ballando Con Te si unirà a loro, in particolare alla coppia più giovane del cast – Tommaso Marino, un schermidore che ha vinto una medaglia olimpica, e Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento. Si dice che Anna Lou Castoldi chiuda il gruppo, emulando entrambi i suoi genitori che hanno partecipato al programma in precedenza. La lista degli attori, nell’ordine in cui sono stati annunciati, include Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero; Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Furkan Palali, Tommaso Paradiso e l’ultima entrata è Anna Lou Castoldi. I 13 danzatori che saranno uniti alle celebrità sono Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Giada Lini, Luca Favilla, Carlo Aiola, Angelo Madonia, Sophia Berto, Nikita Perotti, Alessandra Tripoli, Pasquale La Rocca, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen, quest’ultima già in coppia con il presentatore Massimiliano Ossini.

Anche quest’anno, la giuria è stata mantenuta nella sua interezza. Da sinistra, troveremo Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nonostante ci siano stati molti pettegolezzi, alla fine tutto è rimasto come prima. Tra i partecipanti ci sono Alessandra Tripoli, Pasquale La Rocca, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen.