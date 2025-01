Un dramma inaspettato

La storia di Rosa Vespa, arrestata per il rapimento di una neonata a Cosenza, ha scosso l’opinione pubblica. Il marito, Moses Omogo Chidiebere, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tgcom24, in cui ha espresso la sua incredulità e il suo dolore per quanto accaduto. “La pancia era diversa, le ho creduto”, ha dichiarato, sottolineando la sua sorpresa per la finta gravidanza della moglie. La vicenda ha sollevato interrogativi non solo sulla salute mentale di Rosa, ma anche sulla dinamica familiare che ha portato a questo drammatico evento.

La finta gravidanza

Moses ha raccontato di come, per mesi, abbia creduto alla versione di Rosa, che affermava di essere incinta. “Mi faccio la stessa domanda: come è possibile che in nove mesi non mi sia accorto di nulla?”, ha detto, esprimendo il suo stupore e la sua confusione. La testimonianza del marito mette in luce un aspetto inquietante della situazione: la capacità di Rosa di ingannare non solo se stessa, ma anche chi le stava vicino. “Ha fatto tutto da sola”, ha aggiunto Moses, lasciando intendere che la moglie avesse pianificato il rapimento con attenzione.

Il dolore di un tradimento

Oltre alla sorpresa, Moses ha espresso un profondo dolore per il tradimento subito. “La cosa che mi fa più male è che mia moglie mi ha tradito”, ha affermato, evidenziando il conflitto interiore che sta affrontando. La sua richiesta di chiarimenti a Rosa è un grido di aiuto, un desiderio di comprendere le motivazioni che l’hanno spinta a compiere un gesto così estremo. “Non ho paura di niente, ma vorrei che tutti credano che io non c’entro”, ha concluso, cercando di difendere la propria innocenza in una situazione che ha stravolto la sua vita.