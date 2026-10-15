Megan Ria, Elodie e Franceska hanno chiuso i ranghi: la verità, secondo le ultime indiscrezioni, coinvolge Andrea Iannone.

La ex concorrente di Amici, Megan Ria è arrivata al Grande Fratello Vip portando con sé una storia di amicizie spezzate. Dopo aver condiviso il palcoscenico con Elodie in un video musicale, la cantante ha smesso improvvisamente di seguirla sui social. Il pubblico ha notato il cambiamento lo scorso luglio, ma nessuno aveva ancora individuato la reale causa.

Nel corso della prima settimana del reality, la stessa Megan ha evitato di commentare i presunti conflitti con la popstar e con la sua compagna Franceska Nuredini definendo le domande “gossip beceri”. Tuttavia, una recente rivelazione fornita da una nota opinionista ha introdotto un nuovo elemento: Andrea Iannone l’ex pilota e ex fidanzato di Elodie.

Il collegamento tra Megan Ria e Andrea Iannone

Secondo quanto riportato in una newsletter intitolata Non facciamone un caso Megan avrebbe mantenuto un rapporto di amicizia con Iannone dopo la rottura della coppia con Elodie. In tale contesto, il pilota avrebbe ricevuto da Megan informazioni riservate sulla vita privata dell’ex fidanzata e sul suo nuovo amore con Franceska.

La frase chiave è stata: “Ma alla fine perché Megan è stata allontanata da Elodie e Franceska? Pare che non sia un tema di gelosia, ma di rapporti che Megan intratteneva con Iannone”.

Le testimonianze di Elodie e Franceska

Durante la trasmissione, la ballerina ha dichiarato che non nutre rancore verso le due donne: “Non ho nulla contro di loro. A Elodie devo tanto e a Franceska voglio tanto bene e auguro loro il meglio”. La stessa Elodie, secondo quanto riferito, non ha eliminato il follow su Instagram a Megan, mentre la coppia ha scelto di non seguire Iannone.

Il passato di tensione tra Elodie e Andrea Iannone

Le relazioni tra Elodie e Andrea Iannone erano già caratterizzate da momenti di forte conflitto. Lo scorso inverno è stata ripresa una lite per strada, documentata da paparazzi e pubblicata su una rivista di costume con il titolo “Litigio shock tra i due”. La discussione, seguita da una corsa di Iannone verso Franceska, ha dimostrato la fragilità del loro legame. Una ricostruzione avvenuta nell’aprile di quest’anno ha suggerito che, alla fine del 2025, Elodie si fosse trovata al centro di un triangolo sentimentale che coinvolgeva Iannone e Franceska.

La diffida che blocca Megan

Un ulteriore strato di complessità è stato aggiunto dal resoconto di una diffida legale. Secondo la stessa opinionista, Elodie e Franceska avrebbero chiesto un provvedimento per impedire a Megan di raccontare pubblicamente una storia di cui ella stessa è parte. La diffida, descritta come strumento per “far calare il silenzio”, avrebbe limitato la possibilità della ballerina di svelare dettagli nella casa del reality.

Fino a questo momento, nessuno dei protagonisti ha rilasciato una risposta ufficiale alle nuove informazioni. L’intera vicenda resta avvolta da un velo di mistero, alimentato dai continui scambi di commenti sui social e dalle speculazioni dei telespettatori.

Rimane da vedere se Megan Ria approfitterà del suo passaggio sul piccolo schermo per fare chiarezza, o se la diffida continuerà a silenziare le sue parole. Nel frattempo, i fan di Elodie e Franceska osservano con attenzione ogni nuovo episodio, sperando di comprendere finalmente cosa abbia spinto la cantante a tagliare i ponti con la sua ex compagna di ballo.