Migranti: Centri di accoglienza in Albania pronti per i primi arrivi, accordo Meloni-Rama analizzato da Francia, Regno Unito e Ungheria

Migranti, l’efficacia del modello albanese

I centri realizzati dall’Italia in Albania sono pronti per i primi ingressi. Francia, Regno Unito e Ungheria stanno analizzando l’accordo tra Meloni e Rama, considerando anche altre aree di accoglienza al di fuori dell’Europa. L’ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, ha confermato che i due centri per l’accoglienza dei migranti sono attivi e in grado di ricevere i primi arrivi. Questo annuncio è stato fatto durante una visita guidata con i giornalisti al centro di Shengyin, situato lungo la costa adriatica, dove verrà effettuato lo screening dei migranti.