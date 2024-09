Il Papa invoca aiuto per le terre devastate dal conflitto.

Durante l'Angelus dopo la sua Messa a Bruxelles, Papa Francesco ha richiesto un cessate il fuoco immediato nelle zone di guerra come Libano, Gaza, Palestina, Israele ed ha esortato i fedeli a pregare per la pace, soprattutto nel turbolento Medio Oriente. Il Papa ha inoltre invocato la pace in Ucraina, Sudan, Myanmar e in tutte le aree travagliate dalla guerra attraverso l'intercessione della Madonna. L'appello è stato fatto allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, al termine della sua visita in Belgio.

Dopo la sua Messa a Bruxelles, il Papa Francesco ha invocato con forza un immediato cessate il fuoco nelle aree dilaniate dalla guerra come Libano, Gaza, Palestina, Israele, durante l’Angelus. Il Papa, rivolgendosi ai fedeli, ha chiesto di pregare per la pace, in particolare nel Medio Oriente, che sta diventando un luogo instabile. Inoltre, ha pregato per la pace in Ucraina, Palestina, Israele, Sudan, Myanmar e tutti gli altri territori tormentati dalla guerra, attraverso l’intercessione della Madonna. Questa intensa richiesta di pace è stata fatta presso lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove il Papa Francesco ha concluso la sua visita al Belgio. Questo appello per la fine delle ostilità è stato pronunciato poco prima della recita dell’Angelus.