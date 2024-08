Chiusura estiva per il Parlamento: quando riapriranno Camera e Senato

Nelle ultime settimane la Camera e il Senato hanno esaminato provvedimenti, inclusi decreti legge da convertire entro agosto perché in questi giorni è prevista la chiusura del Parlamento. Ecco le date di chiusura e di riapertura.

La chiusura del Parlamento

Secondo il calendario ufficiale della Camera, quest’anno i lavori dei deputati si sarebbero dovuti concludere il 7 agosto, anche se non è escluso qualche giorno di ritardo. Al Senato, invece, l’ultima seduta è prevista oggi, venerdì 9 agosto, se necessario per completare l’esame dei provvedimenti ancora in sospeso.

Il giorno di riapertura di Camera e Senato

Secondo le ultime indiscrezione lo stop potrebbe essere di 25 giorni. Lo scorso anno la chiusura estiva era durata dal 7 agosto al 4 settembre.

I lavori delle Commissioni riprenderanno lunedì 2 settembre alla Camera e martedì 3 al Senato. A Montecitorio si tornerà a lavorare martedì 10 settembre con la discussione generale sul Ddl Sicurezza e il voto sulle pregiudiziali. La vacanza più lunga spetta ai senatori che torneranno il 12 settembre.

Gli uffici ancora al lavoro nelle prossime settimane

Gli uffici del personale e dell’amministrazione continueranno a lavorare per gran parte del mese. L’obiettivo è il corretto funzionamento delle operazioni interne anche durante la pausa dei parlamentari.