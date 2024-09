Il Pontefice a Bruxelles ha dichiarato: 'Gli abusi non hanno alcun spazio all'interno della Chiesa'.

Il Pontefice a Bruxelles ha dichiarato: 'Gli abusi non hanno alcun spazio all...

Durante la sua messa a Bruxelles, il Papa ha parlato del dolore delle vittime di abusi, esprimendo vicinanza a loro. Ha sottolineato che la Chiesa è aperta a tutti, ma non c'è spazio per gli abusi. Ha esortato i vescovi a non nascondere tali atti, affermando che nessuno è esente da giudizio. Le lamentele delle vittime, ha detto, sono una vergogna per tutti. L'omelia è stata applaudita dal pubblico allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove il Papa ha concluso la sua visita in Belgio.