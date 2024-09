Il Pontefice ha definito i medici che eseguono gli aborti come degli 'assassini'.

In un viaggio aereo da Bruxelles a Roma, Papa Francesco ha risposto a una domanda sull'aborto durante una conferenza stampa, affermando che le donne hanno diritto alla vita, sia la propria che quella dei loro figli. Ha equiparato l'aborto a un omicidio, definendo i medici che lo praticano come assassini. Ha anche distinto l'aborto dai metodi contraccettivi, affermando che questi sono due temi separati. Secondo il Papa, l'aborto non è un argomento di discussione bensì una realtà.

