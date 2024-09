Il Pontefice sostiene che si predilige l'uso delle armi per risolvere il problema della fame.

Durante un incontro con la Guardia di Finanza, Papa Francesco ha criticato la priorità data alla produzione di armi rispetto alla lotta contro la fame nel mondo. Evocando San Matteo, ha paragonato l'attuale mentalità utilitaristica e senza scrupoli a quella del santo prima della sua conversione al cristianesimo. Ha condannato le disuguaglianze sociali, la marginalizzazione e gli sprechi alimentari delle società moderne, oltre all'esclusione dei cittadini da alcuni diritti fondamentali. Ha inoltre evidenziato come gli Stati stessi, malgrado le loro risorse, possano finire isolati da questo sistema. Infine, ha messo in discussione la persistenza della fame nel mondo in presenza di tali sprechi e la preferenza per la produzione di armi.