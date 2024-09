Il portale web dedicato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna è ora attivo.

Sul sito web dedicato alle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna, previste per il 17 e 18 novembre, sono ora disponibili le istruzioni e la modulistica per la presentazione e l'accettazione delle liste di candidati per il consiglio regionale e per le nomination per la presidenza della giunt...

Sul sito web dedicato alle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna, previste per il 17 e 18 novembre, sono ora disponibili le istruzioni e la modulistica per la presentazione e l’accettazione delle liste di candidati per il consiglio regionale e per le nomination per la presidenza della giunta regionale. Queste risorse sono state create per supportare il processo di candidatura e per assistere i partiti e i gruppi politici che desiderano partecipare alla corsa elettorale. Queste attività saranno sottoposte a verifica sia dai Uffici circoscrizionali presso i tribunali che dall’Ufficio centrale presso la Corte d’Appello. Questa movimentazione segna effettivamente l’inizio delle operazioni organizzative per le elezioni nelle date stabilite dalla regione, rendendo sempre più improbabile un eventuale cambiamento di data.