Il presidente Mattarella ha dato il via all'anno scolastico a Cagliari.

Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ha partecipato all’apertura dell’anno scolastico 2024-2025 a Cagliari, insieme a Giuseppe Valditara, il ministro dell’Istruzione. Mattarella è stato ricevuto al Convitto nazionale di Cagliari con il suono delle launeddas, un tradizionale strumento musicale sardo, per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25. Un messaggio di benvenuto è stato letto dagli studenti della scuola di via Pintus, selezionata per la ventiquattresima edizione di “Tutti a scuola”, un evento annuale che si svolge dal 2015. Ci sono stati ampi applausi per le giocatrici di pallavolo, vincitrici della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, di cui Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Silla e Anna Danesi. Le campionesse olimpiche sono state festeggiatamente accolte con ovazioni, strette di mano e richieste di selfie. Infine, presenti all’evento c’erano anche Andrea Abodi, ministro per lo sport, Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico.