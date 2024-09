Il primo intervento di Giuli: 'Non mi sento affatto insultato dalla mossa di Sangiuliano riguardo alle nomine'.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto a un'interrogazione parlamentare riguardante la recente nomina di membri della commissione ministeriale per l'erogazione di finanziamenti a progetti cinematografici, effettuata dall'ex ministro Sangiuliano. Ha chiarito che sono state nominate 15 e non 18 persone, basandosi sulla competenza professionale nel settore. Ha menzionato l'inclusione di Paolo Mereghetti tra gli esperti e ha notato l'inesistenza di un equilibrio di genere, punto su cui intende intervenire. Inoltre, il giornalista e critico Francesco Specchia ha rifiutato la proposta dell'ex ministro Sangiuliano di far parte della commissione, citando il carico di lavoro e il bisogno di un equilibrio di genere come motivi della sua decisione.

