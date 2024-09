Il procedimento giudiziario ha avuto inizio per Giulia Cecchettin: Turetta non era presente.

Il procedimento giudiziario ha avuto inizio per Giulia Cecchettin: Turetta no...

Il processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 a Fossò, è iniziato presso la Corte d'Assise di Venezia. Filippo Turetta, che ha confessato di essere l'assassino, era assente durante la prima udienza. Il processo si svolge a meno di un anno dalla morte di Giulia.

