Il programma Domenica In ha rivelato gli intervenuti per il primo episodio e Mara Venier ha accennato al nome che spera di ospitare, dicendo "Ne stiamo discutendo".

Mara Venier ritornerà sulla scena con il suo settimo anno di Domenica In, superando Pippo Baudo con 16 edizioni totali. Ha annunciato gli ospiti del primo episodio, tra cui Don Antonio Mazzi, Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari, Sal Da Vinci e Valeria Bertolucci, quest'ultima moglie di Louis Dassilva, incarcerato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Venier desidera condurre interviste donna a donna per evidenziare le storie femminili. Ha espresso anche l'idea di una puntata con sole donne famose, ma a causa di complicazioni, il progetto è attualmente impraticabile.

Mara Venier è in attesa di rientrare con Domenica In per il suo settimo anno (condotta in totale per 16 edizioni, superando Pippo Baudo, che ne ha condotte 13). Ha tenuto una conferenza stampa di presentazione, rivelando immediatamente gli ospiti del primo episodio. Tra gli assenti, non ci saranno Romina Power e Loretta Goggi.

Per il primo episodio di Domenica In, gli ospiti sono Don Antonio Mazzi, che ricorderà Luca Giurato. Seguiranno Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari, Sal Da Vinci e Valeria Bertolucci. Bertolucci è la consorte di Louis Dassilva, il soggetto incarcerato con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Questa apparizione segna la sua prima intervista televisiva. Venier ha espresso il desiderio di condurre interviste donna a donna per mettere in luce le storie delle donne, oltre a intervistare le celebrità.

Nella conferenza stampa, Venier ha successivamente dichiarato che avrebbe amato realizzare una puntata di Domenica In esclusivamente con donne famose, ma complicazioni hanno reso questo progetto impraticabile. Tuttavia, vorrebbe ancora includere Barbara Foria in qualche episodio e sta attualmente discutendo delle idee con lei.