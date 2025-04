Il ritorno in diretta di The Couple

La trasmissione The Couple – Una Vittoria Per Due ha finalmente ripreso le sue dirette dopo una pausa forzata di circa due giorni, causata dalla triste notizia della morte di Papa Francesco. La serata del 22 aprile ha segnato il ritorno del programma, che ha dovuto interrompere la sua programmazione regolare.

La terza puntata, inizialmente prevista per la sera di Pasquetta, è stata riprogrammata per il 28 aprile, creando grande attesa tra i telespettatori.

Il televoto e le preoccupazioni dei concorrenti

Il televoto è rimasto aperto durante la pausa, con la coppia Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi in competizione contro Elena Barolo e Thais Wiggers. I sondaggi online indicano una leggera preferenza per le due ex Veline, ma la situazione è molto incerta. Pierangelo ha espresso le sue paure riguardo all’eliminazione, rivelando di sentirsi ansioso per il futuro della sua avventura nel programma. La tensione tra i concorrenti è palpabile, e il pubblico è curioso di scoprire chi avrà la peggio nella prossima diretta.

Un programma tra successi e flop

Nonostante il ritorno in onda, The Couple ha già mostrato segni di difficoltà. Le prime due puntate hanno registrato ascolti inferiori alle aspettative, con 2.234.000 telespettatori e un 18,55% di share per la prima puntata, e 1.557.000 telespettatori e un 13% di share per la seconda. Questi numeri sollevano interrogativi sulla capacità del programma di mantenere l’interesse del pubblico. La competizione con altri programmi di successo, come Uomini & Donne e Amici, potrebbe influenzare ulteriormente il destino di The Couple.