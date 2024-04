Londra sta prendendo in seria considerazione la possibilità di vietare la vendita di cellulari ai minori di 16 anni, dopo che una serie di sondaggi ha mostrato un significativo sostegno da parte dei cittadini.

Regno Unito: vietare vendita di smartphone ai minori di 16 anni

I dati raccolti evidenziano un interesse attivo a proteggere i più piccoli dall’utilizzo incontrollato dei device. Secondo un sondaggio condotto a marzo da Parentkind, su 2.496 genitori di bambini in età scolare in Inghilterra il 58% pensa che il governo dovrebbe vietare gli smartphone ai minori di 16 anni. Inoltre, più di quattro genitori su cinque hanno dichiarato di ritenere che i telefoni siano “dannosi” per i più giovani.

Ridotto l’uso di cellulari a scuola

La proposta arriva dopo l’introduzione di una serie di restrizioni in merito all’utilizzo dei cellulari nelle scuole inglesi. Una delle prime persone a chiedere che i ragazzi fossero sensibilizzati sull’utilizzo della tecnologia è stata Esther Ghey, madre della 16enne transgender Brianna Ghey, morta lo scorso anno dopo essere stata vittima di atti di bullismo raccontati sul suo canale TikTok.

Maggiori restrizioni sulle sigarette

Un portavoce del governo ha dichiarato alla stampa inglese: “Non commentiamo le speculazioni. Il nostro impegno per rendere il Regno Unito il luogo più sicuro per i bambini online è incrollabile, come dimostra il nostro storico Online Safety Act“. Intanto Rishi Sunak si sta preparando ad un contraccolpo per il suo progetto di creare la prima la prima “generazione senza fumo” in Inghilterra. L’idea alla base prevedrebbe che chiunque sia nato dopo il 1° gennaio 2009 non possa legalmente acquistare sigarette nel corso della propria vita, poiché l’età per fumare verrà innalzata di un anno ogni anno, previa approvazione dei parlamentari.