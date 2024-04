Sono stati due minorenni di origine extracomunitaria, richiedenti asilo di Pistoia, a riconsegnare alla Polizia un portafogli con 1400 euro in contanti

Uno spiacevole episodio, ma con un finale da ricordare per sempre: a trovare il portafogli due minorenni origine extracomunitaria, in particolare ghanese e guineana, entrambi richiedenti asilo politico e soggiornanti in una struttura d’accoglienza a Pistoia.

La restituzione del portafogli trovato a Pistoia

Il portafogli, contenente diverse carte di credito e banconote per una somma complessiva di 1.430 euro, è stato riconsegnato al proprietario. Come viene spiegato in una nota diramata dalla questura di Pistoia, dai documenti che erano nel portafoglio la polizia è riuscita a risalire al legittimo proprietario.

Il ringraziamento del proprietario del portafogli trovato a Pistoia

I poliziotti lo hanno contattato ed è così potuto rientrare in possesso di tutto quello che aveva smarrito. Ovviamente «ha ringraziato i due minorenni per la loro onestà e gli agenti per l’efficienza del loro operato».

Un episodio analogo avvenuto il mese scorso

Tre giovani, inseriti nella struttura gestita dalla fondazione Opera Sacra famiglia di Pordenone, ente la cui attività è rivolta al settore educativo e assistenziale in favore dei ragazzi privi di riferimenti famigliari, hanno restituito un portafogli alla Polfer, rinvenuto nei pressi della stazione.

Oltre a documenti e carta di credito, all’interno erano presenti 350 euro in contanti. Restituiti dal personale del Posto Polizia Ferroviaria di Pordenone al giovane proprietario.