A Napoli un pasticcere ha trovato un portafoglio contenente circa 400 euro in contanti, documenti e carte di credito. In meno di 24 ore è riuscito a rintracciare il proprietario per restituirglielo.

Il ritrovamento

Il portafoglio è stato trovato ieri e subito il negoziante si è attivato scrivendo sul gruppo Facebook “Sos amici………. aiutiamoci tra noi (Sergio Colella&rosanna Terracciano)” per ricostruire l’accaduto: “Ho trovato questo portafogli nelle vicinanze della mia pasticceria, in Via Michelangelo da Caravaggio, contenente documenti ed una cospicua quantità di denaro contanti e carte di credito. Se il proprietario lo riconoscesse può contattarci in privato, altrimenti verrà restituito alle autorità competenti. Verrà consegnato solo ed esclusivamente a lui personalmente.”

E così è successo: questa mattina il portafoglio è stato restituito.

L’orgoglio dei napoletani

In seguito al bel gesto sono stati tantissimi i messaggi di soddisfazione e apprezzamento da parte degli utenti Facebook.

“Questi sono i napoletani veri” ha scritto un utente. “Complimenti per la sua onestà” si legge in un altro commento.

C’è anche chi intende ricompensare il pasticciere: “Credo di aver scelto dove andrò a comprare quest’anno i dolci di Natale. Questa è la Napoli che amo”. E ancora: “Verrò a comprare i dolci di Natale anche se sei lontana da casa mia perché l’onestà va elogiata e premiata.”