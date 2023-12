Un nuovo sciopero in italia potrà causare dei disagi a chi aveva prenotato un biglietto aereo per la data del 17 dicembre. I sindacati hanno ottenuto uno sciopero dei servizi aeroportuali che durerà quattro ore, ma alcuni voli saranno comunque garantiti.

Sciopero aereo 17 dicembre: cosa accadrà

I sindacati Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Unione italiana controllo ed assistenza al volo (Unica), Confederazione unitaria di base (Cub), Cobas, Unione sindacale di base (Usb) e Federazione lavoratori aziende italiane dei trasporti e dei servizi (Flai) hanno indetto una protesta che coinvolge i servizi aeroportuali italiani nella giornata di domenica 17 dicembre 2023. Uno sciopero della durata di quattro ore che vedrà il suo inizio alle 13 in punto e la sua fine alle 17: pertanto, diversi voli in quelle fasce orarie sono stati cancellati.

Sciopero aereo 17 dicembre: voli e orari garantiti

Non tutti i voli, però, non potranno avere luogo e aspiegarlo è il sito dell’Enac: “Sono assicurati tutti i voli la cui partenza è schedulata in orari antecedenti all’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti”. Ma non solo, sul sito si legge anche: “Sono inoltre assicurati i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana” a cui si aggiungono i voli intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali.