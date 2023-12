Sciopero 15 dicembre: gli orari e le fasce di garanzia

Ancora uno sciopero in Italia, ancora un intervento del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega ha firmato la precettazione: lo stop ai mezzi del prossimo 15 dicembre, pertanto, non sarà di 24 ore ma solo di 4.

Sciopero 15 dicembre: la precettazione

Dopo la firma della precettazione, Matteo Salvini ha comunicato che lo sciopero dei trasporti fissato per la giornata di domani, venerdì 15 dicembre, sarà solo di 4 ore, invece che di 24 come inizialmente si pensava. “Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale” – ha spiegato il numero uno del Carroccio che ha sottolineato – “Uno sciopero di 24 ore significherebbe il caos, pensate cosa significa lasciare a piedi 20 milioni di persone“.

Sciopero 15 dicembre: Milano, Roma e la Puglia

Particolari disagi si registreranno nelle città di Milano e Roma. Nella Capitale lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e Roma Tpl, autobus e metro avranno problemi dalle 9 alle 13. A Milano situazione simile, ma con orari leggermente diversi: “Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio” – comunica Atm. Il coordinamento regionale del sindacato Usb Puglia, invece, ha risposto duramente alla precettazione e ha annunciato: “Non la rispetteremo. Con un vero e proprio atto di disobbedienza abbiamo comunicato al ministro e a tutte le aziende del settore che, per noi, il 15 dicembre lo sciopero sarà di 24 ore“.