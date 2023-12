Clima disteso, risate e tante chiacchiere: così viene descritto il bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron avvenuto questa notte in uno storico hotel di Bruxelles. La presidente del Consiglio italiana e la sua controparte francese si sono incontrati per circa due ore alla vigilia del Consiglio europeo in programma oggi. A loro si è aggiunto in un secondo momento, il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Bilaterale Meloni-Macron: i temi trattati

Meloni e Macron hanno approfittato del fatto di soggiornare nel medesimo hotel in vista del Consiglio europeo, per effettuare un importante bilaterale. L’incontro è avvenuto nella notte ed è durato circa due ore. Sui temi trattati non si sa molto, l’unico commento fatto pervenire da uno dei protagonisti è stato del leader parigino: “E’ stata un’ottima discussione“. Si può immaginare, però, che il fulcro della conversazione sia ruotato attorno a tre argomenti principali: l’allargamento all’Ucraina, il bilancio europeo, e il Patto di stabilità.

Bilaterale Meloni-Macron: l’arrivo di Scholz

Olaf Scholz era seduto ad un tavolo vicino rispetto a quello occupato dagl altri due leader e dopo diversi minuti si è unito con il suo staff alla conversazione tra Meloni e Macron. Sappiamo che la Germania, sul dossier della revisione del bilancio 2021-27, è di parte opposta rispetto a Italia e Francia che vorrebbero più risorse da parte dell’Unione europea su migrazione e innovazione dell’industria. Questo incontro di Meloni potrebbe non essere l’ultimo di questi giorni: fonti di Palazzo Chigi, infatti, fanno filtrare la possibilità di un prossimo bilaterale tra la premier e il presidente Orban.