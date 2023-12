Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti, ha annunciato un intervento per ridurre lo sciopero programmato per il 15 dicembre, giustificando la decisione per evitare di paralizzare il Paese in prossimità delle festività natalizie.

Salvini, sciopero del 15 dicembre: “Non si può bloccare il Paese”

Salvini ha ribadito il sacrosanto diritto dei lavoratori a richiedere salari più adeguati ma ha criticato la frequenza degli scioperi. Ha espresso l’intenzione di sostenere aumenti salariali ma ha dichiarato che bloccare l’Italia periodicamente non è la soluzione.

Ha evidenziato come uno sciopero del trasporto pubblico a ridosso di Natale non sia la strada adeguata, annunciando che sarà limitato a 4 ore anziché all’intera giornata per mitigare gli inconvenienti.

Salvini, sciopero del 15 dicembre: “Lo sciopero ci sarà, ma limitato a 4 ore”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha raccontato di aver passato molto tempo a mediare tra aziende e sindacati, chiedendo un tavolo di confronto per affrontare il problema degli aumenti salariali, chiedendo inoltre a tutte le parti coinvolte una dimostrazione di responsabilità. Il Ministro Salvini ha dichiarato: “Lo sciopero ci sarà, ma limitato a 4 ore: i due diritti sono salvati”.

Salvini aveva precedentemente firmato un’ordinanza per ridurre da 24 a 4 ore lo sciopero, ma i sindacati hanno confermato lo stop, sottolineando il diritto di sciopero garantito dalla Costituzione.