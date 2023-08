Dei borseggiatori di 81 e 70 anni rubano i portafogli a due turisti tedeschi: il furto è avvenuto a Ischia, al termine corsa di un bus di linea.

Ischia, borseggiatori di 81 e 70 anni rubano i portafogli a due turisti tedeschi

Il furto non ha età. Lo hanno dimostrato i due borseggiatori di 70 e 81 anni originari di Napoli. La coppia è stata fermata dagli agenti del commissariato di polizia di Ischia, coordinati dal vicequestore Ciro Re, poco dopo aver derubato due turisti tedeschi dei loro portafogli al capolinea di un autobus.

I borseggiatori sono stati segnalati da un passeggero che si trovava sul bus e che li ha visti entrare in azione con estrema destrezza. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il 70enne e l’80enne sono noti alle forze dell’ordine in quanto pluripregiudicati con un lungo curriculum di malefatte alle spalle.

La denuncia

La prima segnalazione del furto è stata fatta a una pattuglia della polizia municipale che ha subito richiesto l’intervento del commissariato. I due ladri di vecchia data sono stati, quindi, fermati mentre si stavano dividendo l’ammontare del bottino.

I borseggiatori sono stati denunciati per furto e proposti al Questore di Napoli per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

Le autorità, poi, hanno restituito ai turisti tedeschi soldi e documenti rubati, consentendo loro di continuare la loro vacanza in tranquillità.