La polemica sul tradimento a Torino continua a tenere banco. Mentre le condivisioni del video della vendetta si diffondono di ora in ora, questa volta a rompere il silenzio è Cristina Seymandi, scaricata a pochi giorni dall’altare dal futuro marito Massimo Segre, durante un annuncio pubblico che solleva tanti interrogativi.

Cristina Seymandi rompe il silenzio: “Una pagliacciata”

L’avvocatessa torinese, ex braccio destro della sindaca Chiara Appendino e candidata alle ultime amministrative, replica alle accuse del futuro marito Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti. Il finanziere le ha teso una trappola accusandola di tradimento davanti ai 150 invitati che ha ottobre avrebbero partecipato al loro matrimonio.

Segre ha messo in piazza tutto. Qualcuno ha ripreso l’annuncio del tradimento e delle nozze annullate. Ora il video è di dominio pubblico. Un gesto eclatante che potrebbe avere risvolti legali, come la stessa Seymandi starebbe valutando con i suoi legali. “Una pagliacciata”, l’ha definita.

Cristina Seymandi replica alle accuse di tradimento: “Pensi a come si è comportato”

L’avvocatessa prova a ragionare a freddo, dopo la cocente e pubblica umiliazione. “È stata solo una pagliacciata. Massimo non mi ha ferito, mi spiace per lui che è caduto così in basso. Sono certa che sia stato messo in mezzo da qualcuno”, commenta lei, che rilancia alle accuse di tradimento: “I tradimenti? pensi a come si è comportato lui”, replica.