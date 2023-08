Sembra una scena di uno di quei film in stile commedia, invece è accaduto realmente e proprio in Italia. A Torino, il manager della finanza Massimo Segre ha riunito un folto gruppo di amici per quello che sembrava il grande annuncio delle nozze con la compagna Cristina Seymandi, ma nel momento della lettura della lettera d’amore è successo qualcosa di inaspettato. La sorpesa è stata enorme e non per tutti gradita: soprattutto per la futura sposa!

Futuro marito deve annunciare il matrimonio davanti agli amici: svela il tradimento della sposa

“Me lo sono scritto.. comincio con le scuse, con tutti voi, per questo pippone. ‘Cri’ dirà che sono troppo prolisso, ma questa volta è necessario” – inzia Segre armato di microfono e di un foglio dove aveva appuntato tutto, parlando agli amici direttamente dalla postazione console del Dj – “Sono molto emozionato, di solito vado a braccio, ma non voglio rischiare di sbagliare. Io dovrei annunciare a tutti voi che a ottobre io e Cristina ci sposiamo, queste sono le partecipazioni che per l’ennesima volta vediamo di fare. Però riflettendo questo non è più un regalo per lei ma per me, che dal 3 marzo 2020, data in cui ci siamo messi insieme, ho sperato di giungere a questo momento che abbiamo già rimandato tre volte.” A questo punto, qualcuno inizia a comprendere che c’è qualcosa che non va, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo simile. “Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare” – racconta Segre, che poi esce allo scoperto – “Ma amare un avvocato, a cui tiene più che a me“. A questo punto, il manager si rivolge a quattr’occhi a quella che sarebbe dovuta essere la sua futura moglie: “Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale. E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale.”

Il discorso di Massimo Segre agli amici

A questo punto il vaso di Pandora è stato aperto e Massimo può proseguire: “Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi. Ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei.” “È una banale storia di infedeltà, addirittura preconiugale. Sono tanto deluso, ho il cuore a pezzi” – spiega ancora prima di rivolgersi nuovamente a Cristina: “Cara Cristina, a Mykonos, vai con il tuo avvocato, sii felice con lui, come sai è tutto pagato. Così come è pagato il viaggio in Vietnam. Ti confermo la mia stima lavorativa. Se vorrai, al tuo ritorno, potremo valutare come proseguire una collaborazione professionale.”