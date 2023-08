Scoperta choc in un appartamento in Francia. Una donna è stata trovata segregata in casa dal compagno.

Una terribile scoperta choc è stata fatta in un appartamento in Francia. Una donna è stata segregata in casa dal compagno nel 2011, in condizioni davvero terribili.

Donna segregata dal compagno dal 2011: la scoperta in un appartamento

Una donna è stata trovata rinchiusa in casa e si è scoperto che il fatto è accaduto nel 2011. Le immagini a cui ha assistito la polizia sono terribili. La povera vittima è stata trovata con la testa rasata e completamente senza vestiti, denutrita e con fratture sul corpo. A rivelare lo stato di salute della 53enne sono stata alcune persone vicine agli investigatori. A chiuderla in casa il marito, nel loro appartamento a Forbach, nel dipartimento di Mosella, in Francia. La signora è riuscita a rubare il telefono al coniuge e a contattare le forze dell’ordine per chiedere aiuto, dopo così tanti anni. Il marito non voleva aprire la porta ai poliziotti, che hanno poi fatto irruzione e portato la donna in ospedale.

Donna segregata in casa: le accuse al marito

Il marito dovrà rispondere dei gravi reati di sequestro di persona, atti di torture e barbarie e stupro aggravato. I due sono tedeschi e la donna si è messa in contatto con le autorità della sua nazione di origine, che hanno avvisato quelle francesi. La donna aveva fratture a gambe e dita ed è stato scoperto anche un banco di tortura nella camera, con un quaderno in cui l’uomo scriveva l’orrore che commetteva contro la donna.