“La colazione fa schifo”: chiusa in casa senza cibo e picchiata da marito e suoceri

Bastava un nulla, una pietanza non gradita o una risposta "sbagliata" a far scattare la violenza: donna del Bangladesh picchiata da marito e suoceri

Quella frase tremenda, “la colazione fa schifo” e poi come decine di altre volte lei veniva chiusa in casa senza cibo e picchiata da marito e suoceri, i suoi aguzzini. I carabinieri di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, hanno messo la parola fine all’odissea di una 24enne che dopo soprusi e violenze ha trovato il coraggio di denunciare l’orrore.

L’orrore per cui una banale colazione non gradita diventata movente per violenze e percosse.

Picchiata in casa da marito e suoceri

La vittima è originaria del Bangladesh e dopo le nozze era diventata una schiava prona ai voleri ed alla brutalità di marito e suoceri. In caso di “disubbidienza” la 24enne veniva segregata in una stanza senza cibo né acqua, a volte picchiata. Dopo l’ennesima aggressione la donna era finita in ospedale ad Ancona con ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Il ricovero in ospedale e il coraggio di parlare

In quelle circostanze aveva trovato la forza per raccontare tutto ed era stata subito allontanata dal domicilio e posta in una struttura protetta. Il marito, un 32enne operaio presso i cantieri navali, è stato arrestato e messo ai domiciliari con la presunzione di reato per maltrattamenti in famiglia, mentre i suoceri sono stati denunciati ed indagati a piede libero.