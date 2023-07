Rosalia e Rauw Alejandro non convoleranno più a nozze: i due cantanti, stando a quanto riferito da People e a quanto confermato dai diretti interessati, si sono lasciati. Per il gossip, la rottura sarebbe avvenuta a seguito di un tradimento.

Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati

La storia d’amore tra Rosalia e Rauw Alejandro è giunta a capolinea dopo tre anni di relazione. I preparativi per le nozze che, all’inizio del mese di luglio, stavano diventando sempre più frenetici hanno subito una brusca battuta d’arresto. Secondo i rumors sulla coppia, la rottura sarebbe dovuta al tradimento di lui che, però, ha prontamente smentito affermando che “non si tratta dell’infedeltà”.

I due artisti sembravano destinati a vivere una lunga love story costellata dal successo sia nella vita privata che in quella professionale. Insieme hanno pubblicato l’EP RR che conteneva anche tre canzoni scritte a quattro mani.

Nei brani, si susseguivano promesse e parole d’amore mentre, nel videoclip Beso, Rosalia indossava un anello di diamanti che aveva entusiasmato i fan. Poi è arrivato lo scoop di People che ha rivelato che i due si sono lasciati.

Il gossip e le parole dei cantanti

A livello ufficiale, è stato riferito che i cantanti si sono lasciati pacificamente e di comune accordo.

In considerazione del fatto che l’ultimo avvistamento della coppia insieme risale allo scorso aprile, alcuni fan hanno ipotizzato che Rauw Alejandro abbia tradito l’ormai ex fidanzata con una modella colombiana conosciuta durante uno show in Messico. Le congetture hanno profondamente infastidito l’artista che ha deciso di intervenire e smentire le voci.

“Sì, un po’ di mesi fa, Rosi e io abbiamo rotto il nostro fidanzamento. Ci possono essere migliaia di problemi a causare una rottura e nel nostro caso non si tratta dell’infedeltà. Durante questo periodo, che mi sto prendendo per assimilare tutto, si sono sollevate delle errate accuse pubbliche e non potevo stare zitto, per il rispetto che ho per lei e le nostre famiglie. Non posso stare a guardare mentre cercano di distruggere la storia d’amore più bella che Dio mi ha concesso di vivere”, ha spiegato.

Poco dopo, anche Rosalia ha deciso di scrivere sui social. “Amo, rispetto e ammiro Raul davvero tanto. Non do retta a tutti i film, noi sappiamo quello che abbiamo vissuto. Questo momento non è facile, quindi grazie a tutti per la comprensione e il rispetto”, ha detto.