Morte cane Ferragnez, critiche sui social: la replica di Fedez

La cagnolina Matilda (o Mati come veniva affettuosamente chiamata), è stata senza ombra di dubbio la più amata sui social. La sua morte ha lasciato un grande vuoto in casa Ferragnez, eppure a dispetto di ciò, le critiche accese sui social non sono certo mancate. Tutto è partito da un tweet di un utente che ha ricordato “l’uscita” di Fedez sul caso Emanuela Orlandi che scatenò numerose polemiche. La replica del rapper non si è fatta attendere.

Succede che se sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri. https://t.co/xJeqpiG51N — Fedez (@Fedez) July 29, 2023

Morte cane Ferragnez, le critiche sui social

L’utente, attraverso un cinguettio su Twitter (o meglio X?), ha scritto: “Tu puoi fare le battute su Emanuela Orlandi e noi non possiamo dire nulla sul tuo cane?”. Si tratta nei fatti di uno dei tanti commenti che mostrano come sui social molte persone facciano fatica a dimenticare: “Però quando tu facevi battute su Emanuela Orlandi, lì era tutto lecito eh? Razza di miracolato. In uno stato di diritto raccoglieresti arance e fragole a Policoro”, sono le parole contenute in un secondo Tweet.

La replica di Fedez

Il rapper, nel rilanciare il tweet, ha commentato senza fare troppi giri di parole: “Succede che sei una m***a e ci tieni così tanto a farlo sapere tutti. Ti accontento volentieri”. Da lì molte altre persone si sono unite alle all’ondata di critiche: “Cosa succede quando ridi mentre si sta parlando di una persona scomparsa?”, si legge ancora. Va infine detto che sono stati altrettanti quelli che, diversamente, si sono schierati dalla parte di Fedez.