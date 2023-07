"Fedez e Ferragni separati in casa": l'indiscrezione e l'ira dell'influencer

Chiara Ferragni e Fedez non appaiono insieme da tempo nonostante i due stiano trascorrendo insieme le vacanze con il resto della loro famiglia. Un rumor in merito alla loro presunta “separazione in casa” ha mandato su tutte le furie l’influencer.

Chiara Ferragni sbotta via social

Da tempo si vocifera che tra Chiara Ferragni e Fedez sia in corso una crisi e, nelle ultime ore, l’influencer è stata presa di mira dagli haters perché lei e suo marito non si mostrerebbero insieme sui social nonostante stiano trascorrendo le vacanze insieme. “Secondo me lei e il marito sono separati in casa”, ha scritto qualcuno tra i commenti sui social, a cui Chiara Ferragni ha risposto: “No, e piantatela con ste cavolate”.

La famosa imprenditrice digitale ha dunque messo a tacere ancora una volta i rumor che la vorrebbero in crisi con suo marito e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento lei e Fedez continuano a mantenere il massimo riserbo e sui social si limitano a postare dettagli e retroscena del tempo da loro trascorso in vacanza o in compagnia dei loro figli. I due torneranno a parlare pubblicamente della loro relazione attraverso i social?