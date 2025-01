Il programma che ridà vita alla musica

Ogni sabato, il programma Ora O Mai Più su Rai 1, condotto da Marco Liorni, offre una seconda chance a cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. L’iniziativa ha suscitato un grande interesse, non solo per il suo format coinvolgente, ma anche per le storie di riscatto che emergono dai partecipanti. Tuttavia, non tutte le esperienze sono positive. Lisa, vincitrice della passata edizione, ha recentemente espresso la sua delusione riguardo alle opportunità lavorative che non sono seguite alla sua vittoria.

Le sfide di Lisa e il suo percorso

Lisa, che ha trionfato nel 2018, ha rivelato in un’intervista a TvBlog di aver trovato le porte chiuse dopo il suo successo. Nonostante la visibilità ottenuta, la cantante ha lamentato la mancanza di proposte concrete e di un reale rilancio della sua carriera. Questa situazione mette in luce le difficoltà che molti artisti affrontano nel tentativo di rimanere rilevanti in un settore altamente competitivo. Tuttavia, la sua esperienza non è l’unica, e ci sono altri partecipanti che hanno trovato nuove opportunità grazie al programma.

Storie di successo: Paolo Vallesi e i Jalisse

Contrariamente a Lisa, Paolo Vallesi, vincitore della seconda edizione, ha visto la sua carriera rinascere. Dopo la partecipazione a Ora O Mai Più, è tornato in tv, duettando con artisti di fama come Gigi D’Alessio e Gianni Morandi. La sua presenza costante nei programmi musicali e le nuove pubblicazioni hanno dimostrato che il programma può effettivamente fungere da trampolino di lancio per alcuni. Anche i Jalisse, che hanno conquistato il secondo posto nella prima edizione, continuano a godere di un buon seguito, partecipando a eventi come il Festival di Sanremo e apparendo in programmi come Tale E Quale Show.

Il caso di Jessica Morlacchi

Tra i partecipanti, Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha avuto un rilancio straordinario. Dopo la sua partecipazione a Ora O Mai Più, ha ottenuto visibilità anche in altri programmi, diventando ospite fissa a Oggi È Un Altro Giorno e partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello. La sua storia è un esempio di come il programma possa effettivamente cambiare le sorti di un artista, portandolo nuovamente sotto i riflettori e offrendogli nuove opportunità di lavoro.