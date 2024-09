Il rispetto del diritto umanitario è un imperativo continuo, secondo Mattarella.

Nel suo messaggio video, Sergio Mattarella ha enfatizzato l'importanza del diritto internazionale umanitario per porre fine alle atrocità della guerra, sottolineando che il suo rispetto è fondamentale in ogni circostanza. Ha citato i conflitti attuali, dall'Ucraina a Gaza, e menzionato violazioni come omicidi, demolizioni di scuole e ospedali, e la tragedia dei rifugiati nel Medio Oriente. Ha inoltre denunciato il rapimento e l'omicidio di ostaggi israeliani disarmati.

Nel suo messaggio video rivolto a una discussione sul diritto internazionale, Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza del diritto internazionale umanitario come un simbolo di fratellanza globale volte a metter fine agli orrori della guerra. Ha insistito sull’importanza di questi principi, in quanto non lasciano margine di ambiguità: il rispetto del diritto umanitario è indispensabile in ogni situazione. Mattarella ha citato i conflitti attuali, dall’Ucraina a Gaza. L’elenco di omicidi, demolizioni di scuole, ospedali e campi per rifugiati nel Medio Oriente ci interpella riguardo i principi di proporzionalità e distinzione tra civili e combattenti. Ha anche menzionato il rapimento e l’omicidio di ostaggi israeliani disarmati, raggiungendo di recente livelli inauditi di terrore.