Un lungo ricovero e un atteso ritorno

Il 14 febbraio scorso, Papa Francesco è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli in gravi condizioni a causa di un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie, che si è rapidamente trasformata in una polmonite bilaterale. Dopo 38 giorni di degenza, uno dei più lunghi per un Pontefice, il Papa è finalmente tornato a Roma, accolto da una folla di fedeli e sostenitori. Nonostante le difficoltà affrontate, il suo spirito rimane indomito, come dimostra il gesto di portare un mazzo di fiori gialli alla Salus Populi Romani, simbolo di speranza e rinascita.

Un messaggio di pace e unità

Durante il suo ritorno, Papa Francesco ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che lo hanno sostenuto durante la malattia. Seduto sulla sedia a rotelle, ha benedetto i presenti e ha condiviso un messaggio di pace, richiamando l’attenzione sulle crisi globali, come i conflitti in Ucraina e Gaza. “Mi ha addolorato la ripresa di pesanti bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza”, ha affermato, sottolineando l’importanza di fermare le armi e promuovere la pace. La sua voce flebile ma determinata ha risuonato tra i fedeli, che hanno accolto con entusiasmo il suo ritorno.

La convalescenza e il futuro del Pontefice

Nonostante il miglioramento, il Papa dovrà affrontare un periodo di convalescenza di almeno due mesi, durante il quale seguirà terapie e riposerà. Gli sono sconsigliati incontri pubblici per evitare nuove infezioni. Tuttavia, la sua volontà di riprendere le funzioni di pastore universale è evidente. Francesco ha dimostrato una tempra forte, smentendo le voci su un imminente Conclave e ribadendo il suo impegno verso la Chiesa e il mondo. La sua resilienza è un esempio per molti, e il suo messaggio di speranza continua a ispirare i fedeli di tutto il mondo.