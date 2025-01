Un traguardo importante per L’Espresso

Il settimanale L’Espresso festeggia un importante traguardo: i suoi 70 anni di attività. In un mondo in continua evoluzione, la rivista si propone di rinnovarsi per continuare a raccontare la realtà con rigore, indipendenza e profondità. Questo cambiamento è stato annunciato durante un incontro a Milano, dove il direttore Emilio Carelli ha illustrato le novità che accompagneranno il settimanale nel futuro.

Rinnovamento digitale e nuovi formati

Per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso, L’Espresso ha deciso di rinnovare la sua presenza digitale. Felice Florio è stato nominato nuovo responsabile del sito, che subirà un restyling completo. La grafica dei social network verrà aggiornata, trasformandoli in spazi centrali per il dialogo e l’approfondimento. Inoltre, i podcast diventeranno un elemento chiave dell’innovazione, offrendo contenuti esclusivi e format creati su misura per gli ascoltatori.

Accessibilità e archiviazione storica

Un altro aspetto fondamentale del rinnovamento riguarda la digitalizzazione dell’archivio del settimanale. Questo permetterà di rendere accessibili decenni di articoli e testimonianze, offrendo così un patrimonio culturale inestimabile a lettori e ricercatori. La programmazione di eventi live sarà un ulteriore passo verso l’approfondimento di tematiche centrali per il giornale, creando occasioni di incontro e confronto.

Una linea editoriale fedele alla tradizione

Nonostante le novità, la linea editoriale rimarrà fedele alla tradizione, sotto la supervisione del direttore Emilio Carelli. Saranno proposte iniziative editoriali pensate per offrire approfondimenti su temi di attualità, come mobilità, design, sostenibilità, innovazione, food e lifestyle. Questi argomenti saranno al centro di speciali dedicati, presentati in una varietà di formati per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato.

Con questo rinnovamento, L’Espresso si prepara a continuare la sua missione di informazione e approfondimento, mantenendo viva la sua identità e il suo impegno verso i lettori.