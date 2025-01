La controversia sulla statua di Giacomo Mancini

La recente decisione del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, di rimuovere la statua di Giacomo Mancini, collocata nel 2022 davanti al Comune, ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini e le istituzioni locali. La statua, realizzata dallo scultore Domenico Sepe, rappresenta un simbolo importante per la comunità, essendo dedicata a un ex sindaco che ha guidato la città per dieci anni, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva dei cosentini.

Le motivazioni del sindaco

In una nota ufficiale, la fondazione intitolata a Giacomo Mancini, presieduta dal figlio Pietro, ha reso noto che il sindaco Caruso ha firmato una lettera il 2 gennaio, comunicando l’intenzione di procedere alla collocazione di nuove opere d’arte donate dalla famiglia Bilotti. Queste opere dovrebbero essere parte del Museo all’aperto Bilotti, un progetto che mira a valorizzare l’arte e la cultura nel centro cittadino. Tuttavia, la decisione di rimuovere la statua di Mancini ha sollevato interrogativi sulla coerenza delle scelte del sindaco, che in passato aveva sostenuto la sua attuale collocazione.

Le reazioni della comunità

La reazione della fondazione è stata di forte disappunto: “Siamo senza parole, questa è un’offesa per tutti i cosentini”. La statua, frutto di donazioni da parte dei cittadini, rappresenta non solo un tributo a Mancini, ma anche un simbolo di identità e appartenenza per la comunità. La richiesta del sindaco di suggerire una nuova collocazione entro dieci giorni ha ulteriormente alimentato le polemiche, con molti cittadini che si chiedono se sia giusto spostare un’opera così significativa. La possibilità di una restituzione della statua, in caso di mancato riscontro, ha suscitato preoccupazioni riguardo alla preservazione della memoria storica della città.

Il futuro della statua di Mancini

La questione della statua di Giacomo Mancini non è solo una questione di arte, ma tocca profondamente il senso di identità di Cosenza. La decisione del sindaco Caruso potrebbe avere ripercussioni significative sul rapporto tra l’amministrazione e i cittadini. Mentre si attende una risposta ufficiale da parte della comunità, il dibattito sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla memoria storica continua a infiammare gli animi. La speranza è che si possa trovare una soluzione che rispetti la storia e l’identità di Cosenza, senza compromettere il dialogo tra le istituzioni e i cittadini.