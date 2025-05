La posizione del sindaco di Padova

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha espresso una netta opposizione alla decisione del Prefetto di istituire una zona rossa nel quartiere Arcella. In una lettera aperta agli abitanti, Giordani ha sottolineato come questa scelta non solo sia stata imposta dall’alto, ma rappresenti anche un grave danno all’immagine di un quartiere che, a suo avviso, non merita di essere etichettato come emergenziale e pericoloso.

“Questa decisione è frutto della propaganda del Governo e serve solo a soddisfare alcuni esponenti leghisti”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando la sua preoccupazione per le ripercussioni che tale provvedimento avrà sulla comunità.

Un quartiere in crescita

Giordani ha messo in evidenza come l’Arcella stia vivendo un periodo di trasformazione e crescita, e che l’assegnazione di un’etichetta negativa potrebbe compromettere gli sforzi fatti per migliorare la qualità della vita dei residenti. “Mi interessa molto l’immagine che si darà di un quartiere che da anni sta correndo sempre più veloce verso il progresso”, ha affermato, sottolineando l’importanza di una comunicazione positiva e costruttiva. Il sindaco ha ribadito la necessità di intensificare i controlli, ma senza ricorrere a misure drastiche come la zona rossa, che non risolvono i problemi ma li amplificano.

La risposta della comunità

La reazione degli abitanti dell’Arcella è stata mista. Da un lato, molti hanno accolto con favore le parole del sindaco, riconoscendo che l’immagine del quartiere è stata danneggiata da decisioni politiche che non tengono conto della realtà locale. Dall’altro lato, alcuni cittadini si sono detti preoccupati per la sicurezza e hanno chiesto maggiori controlli per affrontare le problematiche reali. Giordani ha assicurato che le forze dell’ordine continueranno a lavorare in sinergia con il Comune per garantire un ambiente sicuro, ma ha insistito che la soluzione non può essere la stigmatizzazione di un’intera area.