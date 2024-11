Il successo di This Is Me: ascolti e reazioni del pubblico

La prima serata di This Is Me conquista il pubblico e fa il pieno di ascolti.

Il trionfo di This Is Me

Finalmente è andato in onda This Is Me, il tanto atteso show condotto da Silvia Toffanin, dedicato alla storia di Amici di Maria De Filippi. Dopo mesi di attesa e un incessante bombardamento pubblicitario, il pubblico ha risposto con entusiasmo, portando il programma a registrare ascolti straordinari. Con 3.213.000 spettatori e una share del 22.24%, il debutto ha superato le aspettative, dimostrando che l’interesse per il talent show è ancora vivo e vegeto.

Reazioni del pubblico e della critica

Non solo ascolti, ma anche un’ottima accoglienza da parte della critica. I telespettatori, attraverso i social, hanno condiviso la loro gioia nel rivedere i momenti più iconici dei 24 anni di storia di Amici. La nostalgia ha giocato un ruolo fondamentale, con molti fan che hanno commentato le esibizioni e i ricordi legati ai loro concorrenti preferiti. Questo mix di emozioni ha reso la serata ancora più speciale, trasformando This Is Me in un vero e proprio evento televisivo.

Il confronto con gli altri programmi

Nonostante il successo di This Is Me, la serata non è stata priva di confronti. Su Rai Uno, il programma Noi e… dedicato all’Unicef ha registrato un flop, con solo 1.525.000 spettatori e una share del 9.69%. Al contrario, la Corrida di Amadeus continua a guadagnare consensi, segnando un incremento rispetto alla settimana precedente. Questo scenario evidenzia come il pubblico stia premiando i format più consolidati e amati, mentre altri tentativi di innovazione non riescono a catturare l’attenzione.

Il panorama televisivo attuale

Il panorama televisivo italiano è in continua evoluzione, con programmi che si contendono l’attenzione del pubblico. This Is Me ha dimostrato di avere una formula vincente, ma la competizione è agguerrita. L’Eredità e Striscia la Notizia continuano a mantenere alti i loro ascolti, mentre La Ruota della Fortuna sembra aver perso terreno. Questo cambiamento di dinamiche potrebbe influenzare le scelte future dei network, che dovranno adattarsi alle preferenze di un pubblico sempre più esigente.