Il tappetino mouse personalizzato come gadget aziendale

Tra tutti i gadget aziendali, ce n’è uno che non tramonterà mai: il tappetino mouse personalizzato, un gadget di sicuro successo e capace di ottimizzare la voce di spesa per l’azienda che lo regala.

Il gadget aziendale è, da sempre, un must-have irrinunciabile, sia per chi ne fa omaggio ai propri clienti, sia per chi lo riceve. L’azienda che regala un gadget, infatti, aumenta la propria visibilità, fa “viaggiare” la propria corporate identity, si dimostra attenta alle esigenze di chi la sceglie e può rimanere nell’immaginario del cliente molto più a lungo.

A sua volta, il cliente che riceve il gadget si sente coccolato e compreso, e svilupperà la tendenza a scegliere chi lo “tratta” meglio.

Un tappetino mouse personalizzato permette, infatti, di soddisfare le esigenze di chiunque abbia un computer desktop o un banco da lavoro, nel caso dei tappetini XXL, ed è facilissimo utilizzare l’ampia superficie a disposizione per farsi pubblicità.

Il logo, i prodotti, un evento, ma anche un calendario o qualche informazione particolarmente utile sono tutti messaggi che si possono dare attraverso un mousepad personalizzato!

La qualità, per un buon tappetino mouse personalizzato, è tutto

Non tutti i mouse pad personalizzati sono uguali.

Per avere un prodotto che duri e che sia anche bello, è bene sempre rivolgersi ad aziende che li realizzano, selezionando solo i materiali migliori e utilizzando una stampa in alta definizione con qualità fotografica, come Arti Grafiche Villa.

Capita spesso, infatti, di ritrovarsi con tappetini flaccidi, che si sbrindellano e sui quali il mouse fa fatica a muoversi. Per un prodotto destinato a durare, è necessario utilizzare un’anima in PVC e uno spessore totale di almeno 3 mm, che ne aumentino la consistenza. I trattamenti superficiali devono renderlo antigraffio, antiriflesso, antiusura, igienizzabile e la gomma sottostante lo deve ancorare alla superficie sulla quale poggia, come la scrivania, in modo che non scivoli qua e là. La stampa, poi, deve essere in alta definizione e i colori non possono sbiadire col tempo, perché il messaggio che si vuole dare svanirebbe anch’esso.

Un’importante considerazione su un tappetino mouse personalizzato di qualità

È molto importante considerare che, per un cliente, un’azienda di qualità fa prodotti di qualità: si tratta di un binomio inscindibile nell’immaginario dell’utente, che si estende anche ai gadget che vengono regalati.

Un tappetino mouse personalizzato che si sfrangia, scolorisce o si rovina alla prima igienizzazione comunicherà un’azienda sciatta, che tiene il cliente in scarsa considerazione. Per questo, è molto importante scegliere sempre la qualità, soprattutto quella di aziende come Arti Grafiche Villa, che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo!