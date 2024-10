Il Tempo compie 80 anni, alla Gnam Cerno intervista Meloni

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Il Tempo compie 80 anni. Ottanta anni di storia, analisi, cronaca e vicinanza ai grandi fatti del mondo e della città. Per celebrare l’anniversario parte un fitto calendario di eventi e manifestazioni dedicate. Si comincia il 23 ottobre, alla Galleria Naziona...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Il Tempo compie 80 anni. Ottanta anni di storia, analisi, cronaca e vicinanza ai grandi fatti del mondo e della città. Per celebrare l’anniversario parte un fitto calendario di eventi e manifestazioni dedicate. Si comincia il 23 ottobre, alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, con un appuntamento aperto a tutti gli amici della testata. Interverranno con i loro auguri e ricordi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’ex storico direttore Gianni Letta. Nel corso dell’happening il direttore Tommaso Cerno intervisterà la premier Giorgia Meloni.

"E sarà solo l’inizio. Entro la fine dell’anno un secondo evento si terrà nella sede storica del giornale, a Palazzo Wedekind – si legge in una nota – per ripercorrere con ospiti illustri le tappe salienti dell’avventura del giornale nella Capitale. Nel corso di tutto il 2025 sono in programma eventi tematici nelle province del Lazio e dell’Abruzzo, zone storiche nelle quali il giornale ha rappresentato un partner dello sviluppo sociale ed economico delle comunità. Ottanta anni di vita. Il tempo scorre ma Il Tempo resta".