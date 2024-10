Il Texas come stato mentale, le immagini di Luisa Menazzi Moretti

Genova, 21 ott. (askanews) - Un Texas inedito, visto più come stato d'animo che non solo come luogo. Sono le fotografie di Luisa Menazzi Moretti esposte alla galleria Capoverso Arte Contemporanea di Genova fino al 3 dicembre. "Far Fading West - ci ha spiegato la fotografa - è un progetto che rivo...

Genova, 21 ott. (askanews) – Un Texas inedito, visto più come stato d’animo che non solo come luogo. Sono le fotografie di Luisa Menazzi Moretti esposte alla galleria Capoverso Arte Contemporanea di Genova fino al 3 dicembre.

“Far Fading West – ci ha spiegato la fotografa – è un progetto che rivolge la sua attenzione sempre agli ultimi, che è un po’ la mia costante. Gli ultimi che vivono in situazioni veramente periferiche, in luoghi abbandonati da Dio e magari sono anche vicini ai grandissimi centri che si sono sviluppati in Texas Out. Il Texas è uno Stato che ha avuto uno sviluppo appunto enorme negli ultimi 15-20 anni con città di 500.000 abitanti ad esempio Austin è diventata una città milionaria con un grandissimo trasferimento di persone sia dagli Stati Uniti, soprattutto dalla California, ma anche dal Centro e dal Sud America Out. Quindi sono nate università città, estensioni di città, chiese, scuole, impianti sportivi. Però c’è anche questo Texas alla ‘Paris,Texas’, dimenticato, abbandonato”.

Un mondo bifronte, dove coesistono la ricchezza e le opportunità, con la disperazione e l’esclusione, in una sorta di replica locale delle dinamiche della iper globalizzazione contemporanea, che lascia buchi enormi. “Questi luoghi abbandonati vengono poi spesso abitati dalla criminalità – ha aggiunto Luisa Menazzi Moretti – quindi c’è proprio un degrado non soltanto strutturale, appunto: queste case mangiate dai tarli, case storiche, strade spaccate dal sole, la solitudine il silenzio ma anche un degrado appunto culturale ovviamente”.

Fotografie che raccontano uno stato mentale, nel quale la contraddizione o anche solo la giustapposizione, diventa il motore della narrazione fotografica di una scomparsa.