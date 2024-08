Durante un recente servizio di cronaca sul caso della giovane deceduta in monopattino a Pavia, il Tg1 ha trasmesso per errore una bestemmia. Secondo quanto riportato da una nota testata di lifestyle del gruppo AM Network, l’incidente è avvenuto durante un’edizione pomeridiana del telegiornale, che ha mostrato un’immagine dal profilo TikTok della vittima.

Tg1 trasmette bestemmia: era un nickname

Bisogna tuttavia precisare come l’imprecazione a tema religioso evidenziata nell’immagine, fosse all’interno di un nickname TikTok. L’analisi pubblicata su MOW sottolinea che, nonostante il video sia passato attraverso diversi livelli di controllo, dal regista al personale di montaggio e fino a chi si occupa della trasmissione, nessuno sembra essersi accorto dell’errore.

Imprecazione cancellata su Raiplay

Una svista che ad ogni modo poteva capitare a chiunque. A sottolineare la buonafede degli addetti ai lavori, segnaliamo infatti che la puntata del telegiornale disponibile su Raiplay non contiene più il termine incriminato.

Le bestemmie in TV

Le bestemmie in tv sono più frequenti di quelle che possiamo immaginare. Iconico l’episodio del 2014 avvenuto in una puntata di Uno mattina in famiglia, quando l’allora conduttore Tiberio Timperi si fece scappare un’imprecazione rivolta alla Vergine Maria, a causa di un errore di espressione. La Rai, in quel caso, fu condannata a pagare una multa alquanto salata.