Dopo il caso Benedetta Pilato alle Olimpiadi, nelle ultime ore è arrivata una nuova gaffe della Rai con la giornalista Elisabetta Caporale. Fa discutere l’intervista a Francesca Fangio.

L’intervista della Rai a Francesca Fangio

L’episodio è andato in scena ieri sera, mercoledì 31 luglio, nel corso delle gare dei 200 rana femminili dove Francesca Fangio si è classificata settima nella seconda semifinale.

La giornalista Elisabetta Caporale è ricascata su un errore simile a quello commesso in precedenza quando ha chiesto alla Pilato se fosse veramente contenta del quarto posto ottenuto.

“Francesca, non è neanche la tua di serata”, ha commentato la giornalista Rai riprendendo le parole che erano state pronunciate pochi secondi prima dal collega Tommaso Mecarozzi in riferimento a Luca Sacchi, ex nuotatore che con lui sta commentando in tv le Olimpiadi. Tuttavia, la replica dell’atleta azzurra non si è fatta attendere e ha spiazzato tutti.

La replica di Francesca Fangio a Elisabetta Caporale

“No, non direi tanto così. Direi che sono andata un po’ alla rincorsa della qualificazione, non è mai semplice quando è così“.

Poi, tra le lacrime ha aggiunto:

“Non mi aspettavo di riuscire a fare un’altra Olimpiade. Per i giornalisti magari è brutto sentirselo dire quando uno dice che è bello anche solo poter partecipare, ma per me lo è stato”.

Elisabetta Caporale, prima di dare la linea allo studio, rivolgendosi direttamente a Francesca Fangio ha commentato così:

“Pure per noi che siamo qui a raccontarvi è bello partecipare a queste emozioni. Tienitele bene strette”.

Al termine dell’intervista, dalla telecronaca Tommaso Mecarozzi è intervenuto e ha puntualizzato per evitare ulteriori fraintendimenti: