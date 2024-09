Il web si è scatenato contro Spolverato: sorpreso mentre suggeriva tattiche al Grande Fratello.

Jessica Morlacchi e Luca Giglio hanno passato molto tempo insieme, ma Luca nega che tra loro ci sia un legame romantico, sostenendo di vederla solo come un'amica. Lorenzo Spolverato ha suggerito a Luca di sfruttare l'influenza di Jessica a suo vantaggio nel gioco del Grande Fratello, una mossa considerata spiacevole da molti spettatori. L'intenzione di Lorenzo di manipolare i sentimenti nel corso del gioco è stata vista come un tentativo maldestro, dato che la casa è costantemente monitorata da telecamere e microfoni.

Negli scorsi giorni, Jessica Morlacchi ha trascorso parecchio tempo in compagnia di Luca Giglio, alimentando le speculazioni tra i loro amici circa l’eventuale nascita di un’attrazione romantica tra i due. Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Shaila Gatta, incuriositi dalla situazione, hanno interrogato Luca riguardo i suoi sentimenti nei confronti della Morlacchi. Tuttavia, Luca ha smentito categoricamente l’esistenza di un legame d’amore, insistendo sul fatto che tra loro c’è solamente un’amicizia sincera e profonda.

“È innegabile che passo molto tempo con Jessica, parliamo di tutto perché è una persona molto intelligente e mi diverto molto con lei. Gli sono affezionato, è una ragazza magnifica. La ritengo una grande amica. Non c’è nulla di più tra noi. Potrei anche condividere il letto o giocare con lei, ma non c’è nulla di romantico. In giochi come ‘obbligo o verità’ potrei anche baciare Jessica, ma sarebbe un gesto scherzoso, come se stessi baciando uno di voi,” ha dichiarato Luca.

Lorenzo, nel frattempo, ha proposto a Luca una strategia particolare riguardo la sua relazione con Jessica: “Jessica è molto popolare qui, dovresti tentare qualcosa con lei ogni tanto”. Più tardi, Lorenzo ha ribadito la sua idea a Luca, dicendo: “Lei è molto influente. Potresti avere un notevole vantaggio se… potresti tentare qualcosa ogni tanto…per capire meglio le cose…non dovresti curartene, sei troppo bravo”.

Luca ha risposto in modo non committente, dicendo: “Sì, intendo partecipare al gioco. È quello che sto già facendo”.

Sebbene sia consentito fare strategie nel gioco, l’idea di giocare con i sentimenti di una ragazza non è stata ben vista. Infatti, l’approccio suggerito da Lorenzo ha suscitato l’irritazione di molti spettatori del Grande Fratello.

È indubbio che il giovane non sia tanto astuto come ipotizza, poiché se riteneva possibile sfuggire alla vigilanza in un’abitazione fornita di numerose telecamere e microfoni, allora non ha mai compreso appieno il funzionamento del GF. Attendo con impazienza che Alfonso Signorini riveli il video in questione a Jessica lunedì sera.