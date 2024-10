Ilan e TrigNO hanno trovato armonia, mentre un messaggio misterioso indirizzato agli amici dice: “È una persona dolce e sensibile”.

Ilan e TrigNO, attraverso il programma Amici, hanno risolto le loro divergenze. Oggi, durante il gioco con i palloncini trasmesso, è emerso un messaggio scritto da Ilan al suo amico: “Cerca di respirare e contare fino a dieci invece di comportarti in modo impulsivo e soprattutto smettila di recitare la parte del cattivo che non ti si addice. Ti ho scoperto: sei una persona gentile e sensibile“.

All’inizio, il messaggio sembrava privo di firma, confondendo TrigNO che pensava fosse stato scritto da uno tra Senza Cri e Luk3. Tuttavia, la verità era un’altra: il vero autore era Ilan, il quale ha poi commentato: “È davvero una persona dolce!“.

Ilan e TrigNO, il conflitto ad Amici

Qualche giorno fa, i due hanno avuto una discussione ad Amici riguardo all’aria condizionata. Poiché condividono la stessa stanza, Ilan ha acceso il climatizzatore, provocando un malessere al “Damon Salvatore dei poveri”.

Senza voce al risveglio, TrigNO ha deciso di sfogarsi con il suo insegnante di educazione fisica: “Qualcuno [Ilan, ndr] ha acceso l’aria condizionata la scorsa notte, ma perché deve prendere decisioni per noi tre? Mi sento malissimo! Se solo potessi parlare, gli urlerei di tutto. Ma come si può fare? Dimmi tu se devo esibirmi in queste condizioni, solo perché lui aveva caldo. Stiamo scherzando? Quando lui dorme con pantaloni lunghi e maglione? Ma che diavolo!“.

Poco dopo, ha incrociato Ilan nella casetta e lo ha mandato a quel paese. “Vaffa Ilan, vaffa di cuore! Ma che idea hai avuto di accendere l’aria condizionata di notte? Ho le tonsille infiammate e mi sembra di avere febbre. Se hai caldo, ti togli i pantaloni invece di mettere l’aria condizionata che rovina la mia performance. Io ho la febbre. Ho fatto di tutto per essere qui e non mi faccio rovinare dall’aria condizionata! Chiedimi scusa!“.

Questa reazione ha colto di sorpresa Ilan che, subito in difesa, invece di scusarsi se n’è andato per sfogarsi con Diego: “Mi sembra una questione di egoismo! Pensa che io stia cercando di sabotare le sue performance! Anche io ho problemi con la voce, ma lui si lamenta frequentemente di questo, è veramente un approfittatore!“.