Ilaria Salis, Ungheria chiederà all’Europarlamento la revoca dell’immunità

L’Ungheria non si arrende e chiederà all’Europarlamento di revocare l’immunità per Ilaria Salis.

Sul caso Ilaria Salis, l’Ungheria non si arrende e chiede la revoca dell’immunità all’Europarlamento. Gergely Gulyás, capo di gabinetto del governo di Budapest, ha fatto sapere che lo Stato è pronto a richiedere la revoca dell’immunità per Ilaria Salis. Se il Parlamento Europeo voterà per la revoca, “il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell’eurodeputata. In caso contrario potrà proseguire al termine del mandato“.

Il capo di gabinetto ha spiegato che “l’immunità è composta di due elementi: l’immunità e l’inviolabilità“. Ha specificato che l’autorità ungherese dovrebbe chiedere la revoca al Parlamento Europeo. Commentando l’elezione di Salis al Parlamento europeo, Gulyás ha detto che “si tratta di una visione non molto positiva della democrazia italiana e di una parte della volontà degli elettori“. Gulyas ha aggiunto che mandare un criminale al Parlamento non farebbe bene a nessuno.

Ilaria Salis: “Voglio dedicarmi alla tutela dei diritti”

“Ora sono molto proiettata verso il futuro e impaziente di essere finalmente liberata per iniziare una nuova fase della mia vita” ha dichiarato Ilaria Salis, spiegando che si sta preparando per il lavoro che la aspetta al Parlamento e che vuole mettere al centro della ua azione la tutela dei diritti fondamentali della persona, per sostenere uomini, donne e bambini.

“Mi sono commossa ed emozionata. Molto. L’aspetto più importante che questa vicenda ha dimostrato è che adesso sappiamo che la solidarietà è una forza collettiva e coraggiosa che può davvero cambiare il mondo” ha aggiunto Ilaria Salis, spiegando che l’antifascismo è il valore politico più forte che emerge da questa vicenda. Roberto Salis, il padre di Ilaria, ha dichiarato di non essere sorpreso dalla reazione dell’Ungheria nei confronti della figlia.